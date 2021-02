My Hero Academia: la mamma di Bakugo esplosiva in un cosplay di Elizabeth Rage

Un mondo come My Hero Academia ha tanti personaggi, principalmente giovani. Sotto i riflettori degli appassionati, tra lettori del manga e spettatori dell'anime, ci sono indubbiamente gli studenti protagonisti come Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki e tanti altri. C'è stato tuttavia spesso spazio anche agli eroi adulti.

Molto spesso invece i personaggi secondari civili vengono messi da parte. Ma i fan di My Hero Academia sono tanti e quindi, quando si tratta di creare un cosplay, talvolta pescano individui creati da Kohei Horikoshi che non sono sempre al centro dell'attenzione. È il caso di Elizabeth Rage che ha voluto creare un nuovo cosplay a tema My Hero Academia, dopo aver portato una sexy Mei Hatsume in passato.

Mitsuki Bakugo è un personaggio apparso raramente nel manga e nell'anime di My Hero Academia. Dotata di un quirk particolare con il quale emette sempre glicerina dalla pelle, cosa che la ringiovanisce molto, ha un'acconciatura ribelle come quella del figlio e sembra essere l'unica in grado di tenerla a bada. Il personaggio ha acquisito una certa popolarità ed è per questo che ogni tanto spuntano in rete cosplay della mamma di Bakugo come quello che potete vedere in basso. Le varie foto di Elizabeth Rage in questo post di Instagram sono diventate velocemente virali, come è riuscita a rendere il personaggio?