My Hero Academia, quanto manca al finale del manga?

Nei prossimi mesi Weekly Shonen Jump andrà incontro a una rivoluzione. Dr. Stone sta per finire, anche Black Clover potrebbe essere in dirittura d'arrivo per fine anno, mentre il prossimo anno rischia di toccare ad altre due megahit, Jujutsu Kaisen e My Hero Academia. Se il primo è certo della fine, vediamo la situazione del secondo.

Recentemente, Kohei Horikoshi ha annunciato che My Hero Academia è nella sua fase finale. Non è una scoperta per chi legge il manga, dato che si sta avvicinando la guerra finale e quasi tutte le sotto trame sono state risolte. Resta soltanto da vedere come andrà la guerra tra eroi e villain, in particolare tra alcuni personaggi di questi schieramenti che sembrano già avere un avversario predestinato.

Tenendo a mente queste situazioni, quando potrebbe finire My Hero Academia? Per calcolare quanti capitoli mancano alla fine, possono essere presi a riferimento i capitoli della scorsa guerra tra eroi e villain, l'evento più recente e simile con cui paragonare la prossima saga. Tenendo conto che la guerra inizi nel capitolo 343 di My Hero Academia, potrebbero mancare tra i 50 e i 75 capitoli alla serie.

La battaglia stavolta sarà meno corale, almeno in apparenza, quindi Horikoshi potrebbe variare la gestione dei combattimenti e dell'evolversi degli scontri, ma difficilmente si riuscirà a scendere sotto i 50 capitoli per far sviluppare il tutto correttamente. Ciò vorrebbe dire che My Hero Academia si concluderebbe con un numero di capitoli che va dal 390 circa al 420. Considerate anche le pause che ormai Horikoshi si prende ogni due mesi dalla pubblicazione, My Hero Academia potrebbe concludersi nella seconda metà del 2023.

Ci dovrebbe quindi essere abbastanza tempo per dare spazio a tutti i personaggi, eroi e non, e poter giungere alla fine di una delle serie più amate dello scorso decennio.