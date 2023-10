My Hero Academia, quanto manca al finale del manga e a che punto è la battaglia finale

I lettori sono col fiato sospeso per ciò che sta succedendo nel manga di Kohei Horikoshi. La settimana di pausa presa dal mangaka ha rallentato la pubblicazione del manga, ma l'uscita di My Hero Academia 403 è ormai vicinissima. Ma cosa resta da raccontare nella serie?

Il sacrificio di All Might potrebbe davvero portare alla morte di All for One? Il prossimo capitolo sarà estremamente importante in questo merito e ciò consentirebbe di chiudere l'eterna faida tra i due ex possessori di due dei quirk più forti di sempre. Non è detto però che Kohei Horikoshi lasci terminare la situazione così in fretta, con qualche ribaltone dietro l'angolo. Infatti, è noto che All for One miri al corpo di Shigaraki, per renderlo il nuovo signore della criminalità mondiale.

Prima di passare però a Tomura, il manga di My Hero Academia deve concentrarsi anche su un altro fronte, l'unico importante rimasto aperto oltre quello del protagonista e del villain principale: la battaglia tra Eraserhead e Kurogiri. Il professore della Yuei e il suo ex amico ormai morto e modificato arriveranno alla resa dei conti, e sarà una battaglia non di poco conto. Archiviati quei tre o quattro capitoli dedicati a loro, sarà il turno della battaglia finale di My Hero Academia.

Solo a quel punto Deku e Shigaraki si affronteranno definitivamente, nella lotta che porterà il manga al suo culmine. L'opera quindi ha almeno un'altra quindicina di capitoli di battaglie davanti a sé, a cui va aggiunto qualche capitolo per il finale, ergo un altro paio di volumi. Siamo davvero vicini alla fine di uno dei manga che ha segnato l'ultimo decennio di Weekly Shonen Jump e che ha lanciato la moda dei supereroi in Giappone.