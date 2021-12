My Hero Academia: quanto manca alla fine del manga? Teorie e speculazioni

In seguito alle diverse dichiarazione da parte di Kohei Horikoshi, il manga My Hero Academia è ufficialmente entrata nella sua fase conclusiva da circa 30 capitoli. Per questo una delle questioni più discusse all’interno della community è quando la storia di Izuku Midoriya volgerà al termine. Vediamo insieme alcune ipotesi.

Il momento oscuro vissuto da Deku, diventato quasi un Vigilante, il suo successivo ritorno all’accademia al fianco dei compagni e l’intervento di Star & Stripe per fermare la minaccia di Shigaraki, ora unito ad All For One, hanno posto le basi per una turbolenta battaglia conclusiva, discussa e attesa da molti.

Attualmente, grazie al sacrificio della Pro Hero Numero 1 degli USA, i protagonisti hanno ancora del tempo a disposizione per contrastare i Villain, considerando anche le preziose informazioni raccolte da Stain. Sui social network e forum numerosi fan sono preoccupati per il veloce ritmo adottato dall'autore, considerando innanzitutto i vari potenziamenti di alcuni personaggi fondamentali in vista proprio dello scontro definitivo.

Gli ultimi capitoli hanno anche manifestato una serietà maggiore, raggiungendo l'apice con la dolorosa e toccante morte di Star & Stripe. Sembrerebbe quindi che anche per l'attenzione posta a temi come la morte, la rinascita in un certo senso e il forte senso di giustizia, Horikoshi si stia preparando per il gran finale. Tuttavia l'utente @sols99, come riportato nel post in calce, ha cercato di analizzare la situazione da un altro punto di vista, sottolineando la necessità di chiudere diversi archi dei personaggi, e anche di rispondere ad altre questioni lasciate in sospeso.

Dai nuovi aggiornamenti su Dabi, fino alla scoperta progressiva dei piani di All For One, sono effettivamente molti gli aspetti che meriterebbero un approfondimento, e ciò potrebbe distendere di molto la narrazione, e allontanare la conclusione di decine di capitoli. Secondo l'appassionato ci vorrebbero ancora 60 capitoli, circa 6 volumi, che appaiono comunque pochi per avere un quadro generale, aggiornato su ogni personaggio, e un finale degno di questo nome. Quali sono le vostre opinioni a riguardo? Credete che Horikoshi continuerà ancora per molto? Ditecelo con un commento qui sotto.