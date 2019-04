My Hero Academia: nel manga arriva uno sviluppo letale per un quirk

L'ambiente scolastico ha lasciato ultimamente posto a una vera e propria battaglia tra villain che sta mettendo in risalto le capacità degli antagonisti principali di My Hero Academia, la League of Villain. Gli ultimi capitoli della storia sono stati parecchio incentrati su Himiko Toga e il suo power-up.

Nel capitolo 226 di My Hero Academia abbiamo potuto assistere alla fine dello scontro tra Toga e Kizuki, partito verso la fine del capitolo 224. La ragazzina è stata messa in estrema difficoltà da uno dei capi dell'Armata di Liberazione dei Quirk, ma alla fine è riuscita a riemergere e mettere fuori combattimento Kizuki e i suoi sgherri con un colpo a sorpresa.

Quello che è stato una sorta di power-up del quirk di Toga le ha consentito di sfruttare appieno le potenzialità del potere genetico di Ochaco Uraraka. Finora, la coprotagonista che ha accompagnato Deku è sempre stata mostrata come un'eroina che ha utilizzato il suo Gravity per sollevare oggetti o far levitare le persone. Toga invece ha spinto molto più al limite questo quirk, facendo sollevare in aria di diversi metri i suoi nemici. Una volta portati ad una certa altezza, Toga, nei panni di Uraraka, ha annullato il quirk, facendo schiantare pesantemente al suolo i nemici.

Vista la bontà d'animo e il suo ruolo da eroina, probabilmente Ochaco non farà mai un uso del genere del suo quirk, rischiando di compromettere pesantemente e definitivamente la vita di una persona, ma è stato comunque un modo per approfondire le abilità in modi che altrimenti non avremmo mai visto in My Hero Academia.