My Hero Academia: il manga compie 7 anni, capitolo 1 Vs. capitolo 318

Il 7 luglio del 2014, esattamente 7 anni fa, su Weekly Shonen Jump veniva pubblicato il primo capitolo di My Hero Academia. Da quel momento, Deku ha percorso una strada eccezionale, che ha portato l'opera di Kohei Horikoshi a essere riconosciuta come una delle migliori del decennio, nonché degno erede di Naruto, ONE PIECE e Dragon Ball.

Il manga di My Hero Academia ha compiuto ben sette anni. La serializzazione cominciò infatti, sulle pagine di Weekly Shonen Jump, il 7 luglio del 2014. Nel corso di questo lasso di tempo sono stati pubblicati 30 volumi e ben 318 capitoli, con il 319 in uscita a giorni, è stato tratto un adattamento animato, che conta ben 5 stagioni all'attivo, di cui la quinta attualmente in corso, e due pellicole animate, con la terza in uscita nel mese di agosto. Con 50 milioni di copie in circolazione, è legittimo dire che l'opera di Kohei Horikoshi è nell'olimpo dei battle shonen e che l'eredità lasciata dai Big Three di Shonen Jump è in buone mani.

Dal primissimo capitolo, intitolato "Izuku Midoriya: Origin", l'opera ha però preso una svolta irriconoscibile. Inizialmente, il manga di Kohei Horikoshi era allegro e spensierato: assieme alle battaglie con i villain, erano presenti numerosi spezzoni di vita quotidiana che alleggerivano l'atmosfera.

A un certo punto della storia, però, è cambiato tutto. My Hero Academia è ora un battle shonen dalle tinte oscure, quasi dark. Di quei giorni felici, non sembra esserci più traccia. Il protagonista ha perso il suo solito sorriso, numerosi personaggi sono morti o hanno subito gravi ferite, l'era degli eroi è giunta al termine e il regno di terrore di All For One è ricominciato. Un cambio di passo per certi versi inaspettato, che però ha conquistato la community. L'opera sembra essere indirizzata verso la fine: la società degli eroi tornerà a essere quella sognata da All Might?

