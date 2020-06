My Hero Academia: il manga entra in una breve pausa, ecco quando ritorna

Gli ultimi avvenimenti di My Hero Academia stanno preparando in pompa magna le basi per la battaglia tra Midoriya e Shigaraki, attraverso un arco narrativo che ha messo a confronto gli Heroes e il Fronte di Liberazione del Paranormale in una guerra che sta mietendo vittime da una parte all'altra.

Kohei Horikoshi sta facendo particolarmente sul serio nell'ultima saga del manga, consapevole della necessità di dare onore a una battaglia violenta. Alla dipartita di Twice, infatti, risponde la morte di diversi eroi, alcuni dei quali passati in secondo piano a causa della velocità della narrazione. Nel capitolo 275 di My Hero Academia, Deku e Bakugo stanno procedendo per tutto il campo di battaglia mentre Endeavor, nel frattempo, sta cercando di sconfiggere Tomura, divenuto ormai il nuovo possessore dell'All For One.

Al termine del capitolo, tuttavia, Weekly Shonen Jump ha annunciato che il manga entrerà in pausa per una settimana, seppur non sono chiari i motivi di tale decisione. La rivista, dunque, tornerà nel 30° numero del magazine, previsto al debutto il prossimo 28 giugno su Manga Plus. L'esito della battaglia e il confronto tra Shigaraki e Deku si faranno attendere ancora un po', ma vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi i primi spoiler del capitolo 276.

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova pausa per My Hero Academia?