My Hero Academia: il manga entra in top 10 battendo Hunter x Hunter e altri giganti

Da diversi anni ormai, da poco prima della fine di Naruto, Weekly Shonen Jump ha potuto contare sul manga eroistico più importante di sempre. Scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, My Hero Academia è diventato in fretta uno dei pilastri della rivista di manga, oltre che un caposaldo del battle shonen contemporaneo.

La sfida di Izuku Midoriya col mondo dei villain ormai è in pubblicazione da tanti anni, ma My Hero Academia sta per finire. Mancano pochi mesi alla conclusione, anche se non si sa ancora di preciso quanti. E quindi il pubblico e sempre più intenzionato a sapere come si concluderà la battaglia, che al momento vede Deku e Shigaraki uno di fronte all'altro. E per confermare la popolarità del manga, qualche giorno fa è stato rivelato che My Hero Academia ha venduto 85 milioni di copie in tutto il mondo. Numeri davvero da capogiro, che gli permettono di entrare tra i manga più di successo della rivista.

Con queste cifre, infatti, My Hero Academia entra nella top 10 dei manga più venduti di Shueisha. La casa editrice, che ha pubblicato storie davvero di spessore e che stanno superando indenni la prova del tempo, può contare anche sul manga di Kohei Horikoshi. Col raggiungimento di questa cifra, My Hero Academia ha superato le vendite di Hunter x Hunter, di Kinnikuman e di Captain Tsubasa, tre nomi che ogni appassionato conosce.

Ovviamente, con la serie che è ancora in prosecuzione, i numeri non possono fare altro che aumentare. Tuttavia sembra difficile raggiungere i numeri della top 5, con ONE PIECE, Naruto, Slam Dunk, Kochikame e Dragon Ball ancora lontanissimi.