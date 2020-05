My Hero Academia: il manga va forte negli USA battendo anche ONE PIECE e Demon Slayer

My Hero Academia è sicuramente uno dei manga più conosciuti e amati del Giappone, patria di questa tipologia di fumetti e dove ci sono decine se non centinaia di migliaia di copie vendute per tankobon. Ma l'opera di Kohei Horikoshi è risultata parecchio apprezzata anche nel resto del globo, in particolare negli Stati Uniti d'America.

Non è un segreto che nella patria dei supereroi Marvel e DC Comics, My Hero Academia si sia ritagliato uno spazio speciale per essere un manga. Infatti molto spesso Deku viene affiancato da Spider-man o altri eroi, come se fosse particolarmente adatto per crossover con questi universi fumettistici.

A testimoniare la popolarità del manga di Horikoshi negli USA ci sono anche le varie classifiche mensili e quella realizzata da NPD Bookscan per il mese di aprile 2020 fa capire quanto siano venduti i suoi tankobon. La classifica nel tweet di TheOASG ci mostra un primo posto con Strange Planet, seguito da un argento e un bronzo per i primi due volumi di My Hero Academia. Il manga piazza anche altri numeri in classifica, ovvero il 22, il 23, il 3, il 4, il 21 e il 5 in questo ordine.

Diversi di questi tankobon hanno superato rivali molto più affermati in Giappone come ONE PIECE, L'attacco dei Giganti e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. L'anime di My Hero Academia in particolare è un vero e proprio fenomeno su suolo americano. Condividete questa classifica?