My Hero Academia: il manga di Kohei Horikoshi è in pausa, slitta l'uscita del capitolo 319

Come anticipato poche settimane fa, il manga di My Hero Academia è attualmente in pausa, e tornerà domenica 11 luglio con il capitolo 319. Secondo quanto annunciato da Shueisha la richiesta della pausa è arrivata direttamente dall'autore Kohei Horikoshi, presumibilmente per ragioni legate all'imminente pubblicazione del Volume 31.

Il volume 31 di My Hero Academia uscirà il 4 agosto in Giappone, e includerà l'ultima parte del secondo atto della storia. Horikoshi non è solito prendersi pause prima della pubblicazione dei tankobon, ma in linea generale la pratica è abbastanza comune tra gli autori giapponesi, quindi è possibile che il mangaka abbia richiesto un break per lavorare con tranquillità sul Volume e scaricare un po' di stress accumulato.

Il capitolo 318 è stato ricco di sorprese, ha mostrato un Midoriya sempre più stanco e si è concluso con un grande cliffhanger. Fortunatamente prima di ricevere informazioni sul capitolo 319 non dovremo aspettare molto, visto che i primi spoiler saranno disponibili da giovedì 8 luglio.

Vi ricordiamo che oltre al manga, anche l'anime di My Hero Academia è in pausa, con l'episodio 5x15 rimandato a sabato 10 luglio. I ragazzi di Studio Bones avevano annunciato la pausa qualche settimana fa, affermando che il 3 luglio lo slot televisivo di Nippon TV sarebbe stato occupato dallo show "The Music Day". Al momento non sono previste ulteriori interruzioni.