My Hero Academia: il manga ci mostra un personaggio molto atteso dai fan

Andiamo a vedere chi è l'aspirante eroina che ha fatto il suo debutto nel capitolo 206 di My Hero Academia, e già sappiamo che si tratta di una delle più attese dagli appassionati, visto che stiamo parlando di un'altra studentessa ammessa alla scuola tramite raccomandazione. Facciamo inoltre qualche ipotesi sul suo misterioso potere.

Gli appassionati di My Hero Academia non hanno che l'imbarazzo della scelta quando si parla di decidere quale sia il personaggio che vorrebbero maggiormente vedere in azione. Negli ultimi capitoli però, grazie agli scontri di allenamento tra classe 1-A e classe 1-B, abbiamo avuto modo di vedere o rivedere all'opera molti aspiranti eroi interessanti. A quanto sembra, pare che sia arrivato il turno di quella che è l'ultima studentessa ammessa alla U.A. High School tramite raccomandazione: Tokage Sennai.

Come viene svelato nel corso del capitolo, il 206, la ragazza si vedrà messa di fronte il team di Katsuki Bakugo, ma questo non sembra affatto spaventarla, e anzi, coloro che tra gli spettatori conoscono la giovane studentessa assicurano che darà molto filo da torcere, affermando che sarebbe addirittura favorita. Del resto, i pochi che sono stati ammessi alla scuola in questo modo sono tutti individui temibili, e Tokage non sembra affatto voler fare eccezione.

Gli appassionati, passando in esame la tenuta dell'eroina e il suo aspetto (che potete visionare in calce alla notizia, tramite un post Twitter di un fan), e collegandoli successivamente alla traduzione dal giapponese del suo nome, che sarebbe traducibile in "lucertola", hanno provato a buttare giù qualche idea sul suo possibile potere. Il costume del resto, molto aderente e composto da quelle che sembrano essere squame di rettile, unito all'apparenza aguzza della sua dentatura, farebbero presupporre che Tokage sia in una qualche misura in grado di trasformarsi o di utilizzare le peculiarità fisiche di questi animali.

Ovviamente niente è ancora sicuro, e non ci resta che attendere il proseguo del manga di My Hero Academia per scoprire quale sia il suo quirk e come è in grado di usarlo. Voi cosa ne pensate? Vi intriga la nuova aspirante eroina? Quale credete sia il suo potere? Fatecelo sapere nei commenti!