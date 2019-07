My Hero Academia, e se la conclusione del manga non fosse poi così lontana?

Kohei Horikoshi non si sta perdendo in chiacchiere, seppur lentamente la trama procede dritta verso ogni naturale avvenimento. My Hero Academia si sta rivelando un'opera ricca di colpi di scena, con un occhio di riguardo anche nei confronti della caratterizzazione dei villain, come dimostra l'ultimo arco narrativo.

Eppure, nonostante gli spoiler del capitolo 234 del manga rivelino un interessante flashback sul passato di Shigaraki, siamo ancora alle prese con il salto in lungo dell'Unione dei Villain, a cui lo stesso sensei ha finalmente concesso una lunga e meritata parentesi. Tuttavia, la notizia breaking della giornata arriva direttamente dalla compagna promozionale per il nuovo film del franchise, intitolato My Hero Academia Heroes: Rising, che abbiamo avuto l'occasione di ammirare al momento solo con una prima key visual della pellicola.

L'affermazione di Horikoshi, inoltre, è girata online estremamente rapidamente, poiché svelerebbe i presupposti per un primo passo in avanti verso il finale dell'opera. L'attuale segreto, di cui nemmeno l'autore è certo di aver fatto la scelta giusta, mostrerebbe qualcosa presente solo nella parte conclusiva della storia, anticipando decisamente i tempi. Diventa lecita, a questo punto, la domanda: Quanto resta al manga prima della sua naturale conclusione?

Già diverse volte Horikoshi aveva avvertito quanto non intendesse andare oltre i 30 volumi, per poi dover cambiare le carte in tavola alla luce del troppo materiale ancora da adattare. Considerata la frequenza annuale di circa 5-6 volumi in uscita all'anno, al 30° tankobon mancherebbero all'appello 7 numeri attualmente. Considerati i ritardi sulla tabella di marcia del sensei, qualora il manga non andasse oltre i 40 numeri, e stimando per eccesso, allora My Hero Academia andrebbe avanti per altri massimo 3 anni. con poco meno di 400 capitoli all'attivo.

E voi, cosa ne pensate della remota possibilità con la quale il manga stia iniziando a percorrere la strada verso il finale? Fateci sapere le vostre impressioni con un commento qua sotto!