My Hero Academia: il manga è di nuovo in pausa, possibile spin-off in arrivo?

L'ultimo numero di Weekly Shonen Jump ha confermato l'inizio di un nuovo break per My Hero Academia, con data di ripresa delle pubblicazioni fissata per il 29 novembre 2020. Kohei Horikoshi, autore del manga, si è scusato con i fan e ha definito la pausa come "necessaria", anticipando un possibile annuncio riguardante un nuovo progetto.

Nella pagina riservata ai commenti degli autori in Weekly Shonen Jump #50, Horikoshi ha dichiarato quanto segue: "So di averlo già detto in precedenza, ma mi dispiace entrare nuovamente in pausa! Neanche io vorrei farlo ma... per favore siate pazienti ancora per un po'!". Scacciata l'ipotesi di problemi di salute o di stress, è possibile che l'autore stia preparando qualcosa per il Jump Festa 2021.

Per il momento la serie di Horikoshi vanta due spin-off, My Hero Academia Smash!! (conclusosi nel 2018) e Vigilante: My Hero Academia Illegals. Il mondo creato dal mangaka ha grandi potenzialità, ed è possibile che questo intenda capitalizzarle con una nuova serie. In alternativa, è sempre possibile che si tratti di un nuovo progetto, o di qualche novità riguardante la serie principale.

Il capitolo 291 di My Hero Academia è stato pubblicato la scorsa domenica e si è concluso con un interessante colpo di scena, mentre il capitolo 292 arriverà domenica 29 novembre e continuerà a raccontare i risvolti della battaglia tra eroi e villain. Per scoprire se qualcosa bolle in pentola, comunque, dovremo attendere pazientemente il 19 dicembre 2020, data di inizio del Jump Festa 2021.