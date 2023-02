My Hero Academia, il manga va in pausa per diverse settimane: il problema dell'autore

La salute dei mangaka è sempre oggetto di dibattito tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Se prima della morte di Kentaro Miura si tendeva a essere più stringenti, adesso anche Weekly Shonen Jump lascia molte pause ai propri autori in caso di problemi di salute. E infatti sono aumentate le pause di My Hero Academia.

Il manga di Kohei Horikoshi è uno dei più famosi di Weekly Shonen Jump e quindi fa sempre scalpore ogni sua pausa. Dopo gli stop previsti dalla rivista per Natale e Capodanno, tuttavia, arriva una pausa personale dell'autore. Infatti, My Hero Academia sarà in pausa a sorpresa.

Solitamente infatti gli stop vengono annunciati con un numero di anticipo dalla rivista. Tuttavia i primi leak di Weekly Shonen Jump #10 hanno confermato che l'autore non è riuscito a preparare un capitolo in tempo. Anzi, con una nota apparsa tra le pagine del magazine, la redazione ha spiegato che Kohei Horikoshi è incorso in alcuni problemi di salute che non soltanto gli hanno impedito di presentare il capitolo, ma anche di ritornare la prossima settimana. Ciò vuol dire che ci sono ben due settimane di stop per My Hero Academia.

Il ritorno avverrà sul numero 12 di Weekly Shonen Jump. My Hero Academia 380 slitta quindi da domenica 5 febbraio a domenica 19 febbraio, di 14 giorni. Ovviamente resta l'augurio di una buona guarigione al mangaka da parte di tutti i fan che hanno reagito subito alla notizia, così che possa tornare al lavoro e terminare la sua opera.

My Hero Academia è un manga e anime di grande successo, pubblicato per la prima volta nel 2014. La serie segue la carriera da eroe di Izuku Midoriya, un giovane senza poteri in un mondo in cui la maggior parte delle persone ha un quirk, o potere speciale. Con l'aiuto del supereroe All Might, Izuku si iscrive a una scuola per eroi in erba e inizia il suo cammino verso il mondo dei super eroi professionisti.