My Hero Academia: il manga va in pausa, ecco quando uscirà il capitolo 319

La serie My Hero Academia sta vivendo un periodo molto particolare. Mentre la quinta stagione dell'anime invertirà l'ordine delle saghe per poi addentrarsi nell'oscura saga My Villain Academia, gli ultimi eventi del manga hanno posto le basi per un cambiamento epocale, che i fan potranno tornare a leggere dopo una breve pausa nel mese di luglio.

In concomitanza con l'annuncio della settimana di stop della quinta stagione, è stato infatti confermato anche un rinvio della pubblicazione del capitolo 319 di My Hero Academia. Come potete leggere nel post di @Atsushi101X riportato in calce, nel numero 31 della rivista Weekly Shonen Jump l'opera di Horikoshi sarà assente, per poi tornare nel 32esimo volume con il capitolo in questione. Una breve pausa, forse per consentire al mangaka un meritato riposo, considerati i ritmi lavorativi degli ultimi mesi, e magari per realizzare al meglio gli sviluppi narrativi diventati molto delicati negli appuntamenti più recenti.

L'introduzione di Lady Nagant, ex Pro Hero specialista nel colpire i nemici dalla lunga distanza grazie al suo fenomenale Quirk Rifle. L'incredibile scontro tra lei e Midoriya. Un singolare "incontro" con All For One, la scoperta dei suoi nuovi obiettivi, e un'importante decisione presa da Deku, sono tutti elementi che stanno facendo avanzare rapidamente la narrazione, e che verranno ripresi domenica 11 luglio, data d'uscita del capitolo 319, disponibile su Manga Plus alle ore 18.