My Hero Academia è su MANGA Plus, dichiarazioni d'amore in mezzo ai campi da battaglia

Il finale di My Hero Academia è sempre più vicino, e vuole arrivare con il botto. Conclusa la fase di preparazione da parte di entrambe le fazioni, si è entrati in una situazione di guerra frontale, con gli eroi che hanno messo a punto una strategia complessa ma ben riuscita in quasi tutti i suoi punti.

I cattivi sono stati separati, e gli eroi con loro. La strategia è stata efficace se non per un dettaglio: la cattura di Deku. My Hero Academia 347, finalmente disponibile su MANGA Plus, riprende da dove si era rimasti con il capitolo precedente ma approfondisce anche lo stato del protagonista in una guerra che procede per ora su due binari.

Shigaraki ha risposto subito agli aggressori, dimostrando una potenza notevole anche senza la possibilità di usare quirk. Viene chiesto a Monoma se ci sono problemi con il quirk di cancellazione, ma il ragazzo risponde di no. Shigaraki interviene dicendo che quelle mani sono la naturale crescita del suo corpo e perciò non può essere cancellata.

Mirko ha perso braccia e gamba prostetiche, ma gliene vengono fornite immediatamente di nuove. Shigaraki inizia a far crescere ulteriormente degli arti, fino a bloccare quasi tutto il campo di battaglia, dando battaglia a Best Jeanist e agli altri eroi lì presenti.

Il protagonista di My Hero Academia si trova molto lontano, in un posto supervisionato da Gang Orca. Nell'enorme scontro che inizia con alcuni nomu, Deku e Uraraka vengono separati dagli altri e su di loro si avventa subito Himiko Toga. Lo studente se ne accorge in tempo anche senza Danger Sense: l'amore di Toga per Deku è così grande che non risuona come un pericolo. La villain chiede addirittura a Deku di diventare il suo ragazzo, cosa che rende subito concreta la minaccia rappresentata da Toga.

