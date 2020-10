My Hero Academia: il manga si prende una breve pausa, ecco quando ritorna

Tra clamorose rivelazioni, battaglie emozionanti e improvvisi power-up, l'ultima saga di My Hero Academia sta riscuotendo un successo clamoroso. Ad ogni uscita i trend dei social vengono scavalcati dal nuovo capitolo e dagli eclatanti risvolti narrativi messi in campo uno dietro l'altro tra Kohei Horikoshi.

Negli ultimi capitoli Deku è stato messo di fronte ai propri limiti, sia fisici quanto mentali. La mossa improvvisa di Bakugo lo ha fatto ricadere nell'ira, incurante dei pericoli e del rischio a cui è chiamato nella sua lotta contro Shigaraki. Il villain, infatti, è furioso contro tutti e non risparmia le parole contro Nana Shimura, sua nonna, accorsa insieme al fratello di All for One per impedire a Deku di essere sconfitto all'interno del mondo parallelo.

I colpi di scena che si sono susseguiti senza sosta, con un finale del capitolo 287 dedicato a Toga, desiderosa di rivolgere a Midoirya e Ochako un'importante domanda, proseguiranno all'interno del nuovo numero i cui contenuti stanno emergendo in rete lentamente. A tal proposito, tra i primi spoiler è stato confermato che My Hero Academia si prenderà una pausa la prossima settimana, motivo per cui il capitolo 289 uscirà su Manga Plus tra l'1 e il 2 novembre. Al solito, tuttavia, i leak trapeleranno qualche giorno prima, vi suggeriamo dunque di continuare a seguirci per non perdervi tutte le prossime novità.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal nuovo capitolo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.