My Hero Academia: il manga si prende una piccola pausa

Da qualche tempo a questa parte il papà di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, ha iniziato a sentire la necessità di prendersi qualche pausa dalla serializzazione per rallentare dai ritmi frenetici di Weekly Shonen Jump. A breve, infatti, il suo manga si fermerà un'altra volta ancora.

Non sappiamo per quanto ancora il sensei intende protrarre in avanti la storia, visto che attualmente il fronte degli eroi è impegnato con quello dei villain in una guerra senza esclusione di colpi. Quello che sappiamo, da recenti dichiarazioni di Kohei Horikoshi, è che la trama potrebbe non terminare entro il prossimo anno come originariamente previsto.

Ad ogni modo, nelle scorse ore sono trapelati i primi spoiler del capitolo 372 di My Hero Academia che, oltre a proseguire la storia da dove eravamo rimasti, accompagnano una spiacevole notizia: il maga sarà in pausa settimana prossima. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli se non che la serie riprenderà regolarmente la settimana seguente. Il capitolo 372, pertanto, dovrebbe uscire su Manga Plus il prossimo 20 novembre.

