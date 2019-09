My Hero Academia, il manga si prende una settimana di pausa!

Salvo qualche eccezione, Kohei Horikoshi è un autore instancabile, costantemente a lavoro per rendere il suo My Hero Academia un degno erede dei capisaldi che lo hanno preceduto. Tuttavia, anche il più forte sensei necessita di un meritato riposo ogni tanto, per questo motivo non stupitevi se questa settimana non uscirà nessun capitolo.

Quando lo definiamo "instancabile" ci riferiamo proprio al fatto che Horikoshi tenta i salti mortali per terminare ogni settimana il capitolo, anche a costo, com'è già capitato, di restare indietro coi lavori con il rischio di non completare i disegni. La vita da autore settimanale è un piccolo inferno, poiché richiede molti passaggi per completare 18 tavole entro uno stretto margine di tempo.

Una piccola pausa, in questo settore, aiuta sempre a ricaricare le batterie in vista dei prossimi avvenimenti del manga, soprattutto ora che stiamo assistendo al cambiamento di Endeavor. Con il ritorno degli Heroes protagonisti della storia, i prossimi risvolti sembrano essere veramente interessanti, con doppiogiochisti e minacce che si susseguono l'una dopo l'altra.

In ogni caso, My Hero Academia tornerà già dalla prossima settimana, nella 44esima uscita di Weekly Shonen Jump. I primi spoiler, invece, dovrebbero arrivare a partire dal 26 settembre, dunque non tarderanno molto ad arrivare i primi dettagli della nuova puntata del manga. E voi, invece, siete rimasti colpiti da questa pausa improvvisa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!