My Hero Academia: il manga riceverà una variant da un grande artista Marvel!

In molte storie importanti, un eroe vale tanto quanto il suo cattivo, ed è così anche in My Hero Academia. Kohei Horikoshi ha trascorso anni a creare alcuni eroi pittoreschi, ma i suoi villain sono altrettanto potenti. Ora, per una nuova variant del manga, uno dei maggiori fumettisti Marvel ha ricreato i migliori cattivi della serie.

Il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale è facilmente diventato la più grande minaccia per la Hero Society e la Classe 1-A in My Hero Academia. Sebbene fossero sostanzialmente indeboliti in seguito alla cattura iniziale di All For One, Shigaraki riuscì a prendere una banda di giovani teppisti conosciuti come l'Unione dei Villain e fonderli con l'Armata di Liberazione dei Superpoteri per creare il FLS.

La sesta stagione di My Hero Academia si è concentrata sulla Guerra di Liberazione del Sovrannaturale e ha visto Shigaraki raggiungere un nuovo livello del suo potere ma ha fatto sì che i cattivi perdessero la loro arma più potente, All For One.

Recentemente un fumettista della Marvel ha pubblicato la propria illustrazione su Instagram in collaborazione con MHA ed è possibile visionarla all'interno dell'articolo. Sono presenti proprio tutti i villain della serie originale con uno stile di disegno eccezionale, degno di un artista di questo calibro.

Pepe Larraz ha lavorato su parecchi titoli Marvel in passato, tra cui X-Men, Ultimate Spider-Man, Star Wars e The Mighty Thor come alcuni esempi. Anche se non abbiamo visto pubblicare un fumetto nordamericano incentrato sulla UA Academy, ciò non significa che non abbiamo mai visto i due universi scontrarsi prima. In effetti, un recente crossover è stato piuttosto inaspettato.

Nella prima serie manga di Deadpool, Deadpool Samurai, il Mercenario Con la Bocca ha avuto l'opportunità di collaborare con All Might di My Hero Academia per combattere Thanos. Sebbene Wade Wilson non abbia avuto l'opportunità di tuffarsi nell'universo della serie shonen, è stato un vero crossover quando Marvel e Shueisha hanno unito le forze.

Mentre la Marvel continua a creare nuove serie manga per alcuni dei suoi più grandi eroi, in futuro potremmo ottenere anche più crossover anime.