My Hero Academia: il manga rivela un indizio sul misterioso fratello di Shoto

Il manga di My Hero Academia è arrivato al capitolo numero 202, e sembra che l'autore abbia deciso di lanciare qualche ulteriore indizio sull'identità del fratello ancora sconosciuto di Shoto Todoroki. Grazie a un flashback dedicato al passato del giovane in rapporto con il padre Endeavor, scopriamo la sua straordinaria affinità con il fuoco.

Sicuramente Kohei Horikoshi adora tenere sulle spine i fan di My Hero Academia, riempiendo le pagine da lui disegnate di misteri che, anche quando vengono risolti, preparano il terreno per altri due enigmi ancora più oscuri. Uno dei più interessanti per i fan è rappresentato dall'identità del figlio scomparso di Enji Todoroki (conosciuto anche come Endeavor), nonché fratello dell'amatissimo Shoto Todoroki.

Come sappiamo, la famiglia Todoroki è alquanto disfunzionale, con il padre che si rapporta con i figli tramite il pugno di ferro, pretendendo da loro niente di meno che la perfezione. Grazie all'uscita del capitolo 202, pubblicato di recente dallo Weekly Shonen Jump, abbiamo la possibilità di dare uno sguardo al passato di Shoto, che rivive in un flashback parte di uno dei suoi allenamenti agli ordini del padre. Proprio Endeavor, mentre il povero bambino giace al suolo in lacrime, si lascia sfuggire qualche commento sul misterioso suo altro figlio, Toya:

"Non scappare! Alzati! Smetti di essere così fragile! Il caso di Toya è veramente riprovevole, lui possedeva un potere del fuoco persino più grande del mio, e nonostante questo ha ereditato la costituzione debole di Rei. Lui era quasi perfetto. Quasi."

Così abbiamo la conferma che Toya possedeva un Quirk correlato con il fuoco, cosa che alimenta la teoria, già molto popolare tra i fan, che vuole il fratello di Shoto identificarsi con il temibile villain Dabi, il quale detiene proprio il potere del fuoco e che sembra essere particolarmente interessato al clan Todoroki. Nella parte conclusiva del flashback, Endeavor intima al figlio di non deluderlo, dato che dovrà essere lui a ereditare la sua tecnica del fuoco, visto che la debolezza del fratello ha impedito che Toya potesse farlo al suo posto.

Voi cosa ne pensate? Toya è veramente Dabi? I due fratelli sono destinati a scontrarsi durante il proseguo di My Hero Academia? Fatecelo sapere nei commenti!