My Hero Academia: il manga rivela la prima vittima di un personaggio

La serie di My Hero Academia si sta affermando sempre di più nel panorama mondiale. Il manga di Kohei Horikoshi finora ha approfondito molto le dinamiche dei protagonisti eroi, ma aveva dedicato relativamente poco spazio invece agli antagonisti. Il nuovo arco narrativo si sta concentrando proprio su questi personaggi ancora misteriosi.

Il primo a ricevere un buon approfondimento in My Hero Academia è stato Tomura Shigaraki, antagonista principale e capo della League of Villain. Abbiamo quindi visto il suo passato e l'arrivo di All for One nella sua vita. Lo scorso capitolo del manga ci ha fatto vedere però anche il passato di un altro membro, Himiko Toga. Il protagonista di My Hero Academia era apparso in uno dei flashback, mentre in un altro assistiamo al primo omicidio della ragazzina.

La giovane Toga infatti si rivela essere stata una psicopatica sin da bambina, uccidendo uccellini e animali. Tuttavia, a causa dell'ambiente intorno a sé, ha iniziato a nascondere il suo vero volto fino all'esplosione, quando assassinò un suo compagno di classe. Durante una giornata scolastica, sotto gli occhi terrorizzati di tutti, Toga ha pugnalato Saito, un suo compagno di classe delle scuole medie, bevendone poi il sangue con una cannuccia. Da allora, nessuno seppe più nulla della ragazza, che però lasciò tutti disgustati e orripilati.

My Hero Academia tornerà nel numero 24 di Weekly Shonen Jump con il capitolo 227, in arrivo lunedì 13 maggio anche su MangaPlus.