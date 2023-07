My Hero Academia 396: il manga ha rivelato uno dei suoi personaggi migliori

My Hero Academia sta sfoggiando tutti i propri assi nella manica per l'arco finale del manga. I fan hanno seguito con il fiato sospeso queste nuove pagine e l'ultimo capitolo si è concluso con una morte straziante ma necessaria per il termine dell'opera.

My Hero Academia ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei fan con l'addio di uno dei personaggi più controversi ma amati dell'intero manga. Himiko Toga, dopo un discorso straziante, si è lasciata completamente andare per soccorrere la sua nemica Ochaco Uraraka.

Se precedentemente i lettori hanno potuto vedere il confronto fra i due fratelli ritrovati Dabi e Shouto Todoroki, al momento la storia ha posto la propria attenzione sul rapporto fra queste due ragazze. Se apparentemente potessero sembrare agli antipodi, nei capitoli più recenti hanno dimostrato di avere molte più cose in comune di quanto si potesse immaginare.

Ci sarebbe potuta essere una possibilità di redenzione per Himiko Toga, se le cose non fossero andate in questo modo. Dopotutto, la ragazza ha dimostrato un modo totalmente strabiliante di usare il proprio quirk, può infatti avviare una trasfusione di sangue alla persona che lo necessita semplicemente trasformandosi in un suo clone.

Purtroppo, la situazione per Ochaco Uraraka era estremamente grave e l'eroina, qualora non avesse ricevuto il sangue necessario in tempo, sarebbe ormai morta. Himiko si è allora sacrificata per la sua nuova amica, cedendole tutta la propria energia vitale.

La storia della cattiva è dura e ingiusta, sin dalla propria infanzia ha dovuto combattere con una società che non l'ha accettata per la propria natura. Chiunque ha ripudiato il grande amore di Toga, lasciandole un incredibile vuoto al proprio interno che solo la Lega dei Villain è riuscito a colmare.

Una metafora di come i traumi infantili e il bullismo possano deformare l'anima della persona, Himiko è riuscita a capire che se avesse ricevuto lo stesso calore che Uravity le ha dato in questi ultimi momenti, molto probabilmente non avrebbe percorso questa strada della malvagità.