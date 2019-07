My Hero Academia: il manga svela un dettaglio importantissimo su All for One

Nascosto sempre nell'ombra, manipolando il suo adepto Tomura Shigaraki dall'inizio di My Hero Academia, All for One ha sempre mostrato poco di se stesso. Molte informazioni su di lui sono giunte da All Might, che ha raccontato l'eterna storia tra il villain e l'eredità di One for All, e dai flashback di Tomura Shigaraki, che svelano un dettaglio.

Negli scorsi giorni, My Hero Academia ha pubblicato il capitolo 237 su Weekly Shonen Jump, il quale ci ha mostrato la conclusione dei flashback di Tomura Shigaraki, con la nascita di quest'ultimo a discapito della sua vecchia identità. Dopo aver ceduto al suo desiderio di sfogarsi e fare del male, il piccolo Tenko viene preso ufficialmente sotto l'ala di All for One e del dottore, che donano al piccolo non solo una nuova divisa da villain e una nuova casa, ma anche un nuovo nome.

All for One spiega i dettagli sul nome scelto, Tomura Shigaraki: Tomura proviene da "Tomurau", parola giapponese che significa "essere in lutto", mentre Shigaraki è niente di meno che il cognome di All for One stesso. Non si hanno informazioni sul suo nome, né se questo dettaglio appena svelato possa dare vita a nuove teorie, ma di fatto aggiunge molto alla profondità del rapporto tra il villain e Tenko facendoli vedere più come padre e figlio.

My Hero Academia tornerà col capitolo 238 su Weekly Shonen Jump #37-38.