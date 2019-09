My Hero Academia: il manga torna dalla pausa, ecco gli spoiler del capitolo 244

La storia di My Hero Academia si è gettata da poco in un nuovo arco narrativo, dopo quello dedicato ai villain e in particolare a Tomura Shigaraki. Kohei Horikoshi ha previsto nuovamente un ruolo da protagonista non solo per Izuku, ma anche per Bakugo e Todoroki, in un trio unico e particolare. Vediamo cosa accadrà in My Hero Academia capitolo 244.

My Hero Academia ritorna dalla pausa riallacciandosi alla fine degli eventi dello scorso capitolo. I tre aspiranti eroi si lanciano in strada all'inseguimento di Endeavor usando i loro quirk per rimanere al passo. Intanto, il villain che hanno avvistato sta iniziando a spaventare la popolazione. Mentre inizia a fluttuare, crea un'enorme bolla densa e ricolma di liquido con cui vuole sferrare un attacco in strada.

Nonostante le intenzioni, viene subito fermato da Endeavor che blocca l'attacco e si lancia all'inseguimento. Tuttavia sembra che il villain abbia dei compagni e che aveva già orchestrato un'imboscata. Questa però fallisce con l'intervento prima di Izuku, Bakugo e Todoroki e poi con l'istantanea apparizione di Hawks che mette fuori gioco i villain in un attimo.

L'inedito gruppo di eroi si ferma a parlare in strada e Hawks riconosce i ragazzi, ricordandosi anche di Tokoyami che aveva in precedenza fatto tirocinio nella sua agenzia. L'hero alato introdotto recentemente di My Hero Academia fa una proposta a Endeavor relativa al Fronte di Liberazione del Paranormale. Cosa succederà la prossima settimana?