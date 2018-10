My Hero Academia: il manga vede Endeavor fare una sconcertante confessione

Grazie al capitolo 203 del manga di My Hero Academia abbiamo avuto l'occasione di assistere ad una scena che molti dei fan non si aspettavano: il Pro Hero Endeavor confessa a se stesso il suo pessimo comportamento come padre, e si ripromette di fare ammenda, in particolar modo con il figlio minore, Shoto Todoroki.

Il rapporto tra padri e figli è senza dubbio uno dei cardini dell'opera My Hero Academia di Kōhei Horikoshi, sia che si tratti di padri biologici e di sangue, sia che si tratti di figure paterne in generale. E se esistono esempi di tale relazione che sfiorano l'idillio (si veda quella del protagonista Deku con il formidabile All Might), esistono anche casi meno edificanti, come senza dubbio è quello che concerne la famiglia Todoroki.

Il comportamento sfoggiato dal celebre Pro Hero Endeavor, che ricordiamo, dopo il ritiro di All Might, è uno dei più seri candidati alla successione di quest'ultimo sul trono di migliore eroe al mondo, nei confronti dei figli non è certo degno di encomio. Gli abusi, le violenze e le vessazioni nei confronti del giovane Shoto Todoroki sono risaputi, con l'aggravante del mistero che avvolge il figlio maggiore, il cui destino è ancora un'incognita.

Nonostante questo, l'ultimo capitolo del manga ha concesso agli appassionati di vedere un monologo interiore del potentissimo eroe, il cui contenuto ha sorpreso molti. Endeavor viene mostrato mentre cerca di contattare il figlio, mentre ripete a se stesso che sa di essere stato un pessimo padre, capace solo di anteporre i suoi desideri a quelli di Shoto. Ma ora è cambiato, e intende fare ammenda per i propri peccati, e, per questo motivo, intende contattare il figlio per discutere della misteriosa tecnica che voleva eseguita dal figlio in passato. Il giovane studente non ha però nessuna intenzione di perdonare il padre, incapace di credere al suo ravvedimento dopo anni di violenze, e continua a ignorare i messaggi, ripagando l'eroe con la sua stessa moneta.

Che Endeavor sia realmente cambiato? Il fatto che non voglia più vedere la tecnica utilizzata, significa che si tratta di qualcosa di realmente pericoloso? Forse per lo stesso Shoto? Fatecelo sapere!

My Hero Academia è un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. Un adattamento anime, prodotto da Bones, è in corso in Giappone dal 3 aprile 2016 e conta al momento in tre stagioni, mentre la quarta è in produzione, anche se ancora non se ne conosce una finestra di lancio. Ha da poco debuttato anche un lungometraggio animato, intitolato My Hero Academia The Movie: Two Heroes.