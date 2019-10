My Hero Academia: il manga ha venduto 24 milioni di copie!

Grazie al successo riscosso con la pubblicazione del Volume 24, My Hero Academia può finalmente festeggiare un nuovo, grande traguardo. Il manga di Kohei Horikoshi infatti, dopo 5 anni di pubblicazioni, ha ufficialmente stampato e venduto ben 24 milioni di copie.

L'opera ha iniziato la serializzazione il 7 luglio 2014 sul settimanale di Shueisha "Weekly Shonen Jump", registrando numeri promettenti. Dopo un anno e mezzo, Studio Bones propose al mangaka un adattamento televisivo, e la prima stagione dell'anime venne lanciata il 3 aprile 2016. Oggi, My Hero Academia è uno degli anime più conosciuti al mondo, ed occupa addirittura uno dei primi posti in classifica se si tiene conto del solo pubblico occidentale.

Per quanto riguarda l'opera cartacea, pochi giorni fa è stato pubblicato il tanto atteso capitolo 245, incentrato sull'eroe numero 1 Endeavor e sull'ambiguo Hawk. Il Volume 24, distribuito nel mese di agosto, si è conteso con The Promised Neverland e L'Attacco dei Giganti il titolo per il tankobon più venduto del mese, distribuendo ben 500,000 copie.

E voi cosa ne pensate del successo riscosso da quest'opera? Siete dei fan di My Hero Academia? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la stagione 4 è ormai alle porte, con la premiere fissata per il 12 ottobre 2019.