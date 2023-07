My Hero Academia: il manga ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei fan

My Hero Academia con l'ultimo capitolo ha lanciato una bomba che ha sconcertato i fan, i quali si sarebbero aspettati un finale totalmente diverso. Mentre l'anime lavora ad una nuova stagione, il manga sta lavorando al suo atto finale.

Kohei Horikoshi è riuscito a stupire ancora una volta i lettori, ma questa volta l'ha fatta grossa. Uno dei migliori combattimenti si è concluso e il capitolo 395 ha visto la più grande morte del manga, con un finale strappalacrime.

My Hero Academia 395 ha visto cuore e sangue nel sorriso di Himiko Toga, la quale ha perso la vita per salvare la sua arcinemica Ochaco Uraraka da una morte certa. Trasformatasi in Uravity, ha cominciato una trasfusione di sangue, sacrificandosi per l'eroina.

Toga dice che tutto il suo sangue ora appartiene a Ochaco, che ha fatto sentire il proprio cuore incredibilmente leggero. La ragazza ha permesso alla villain di sperimentare la vera accettazione, ed è per questo che è disposta a dare via tutto il suo sangue per salvarle la vita.

Molti speravano in una possibilità di redenzione per Toga, come i migliori villain degli shonen, tuttavia la scelta di far morire la ragazza, invece di lasciarla marcire in prigione oppure quella di lasciarla nella sua piena libertà, è la scelta più calzante e in linea con il pensiero dell'autore Kohei Korikoshi.

Al momento il manga è in pausa, lasciando ancora di più dubbi sul possibile seguito della storia. A chi toccherà adesso combattere?