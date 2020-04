My Hero Academia: Mangoecos realizza un sexy cosplay di Camie Utsushimi

My Hero Academia ha presentato tanti ragazzi e ragazze, oltre a eroi professionisti adulti, che aspirano a salvare vite e combattere i cattivi nella loro carriera. Oltre alla Yuei, luogo principale delle avventure di Izuku Midoriya, ci sono tante altre scuole sparse per il paese. Una di queste è la Shiketsu dove è iscritta la bella Camie Utsushimi.

La ragazza fu presentata durante la terza stagione di My Hero Academia quando il gruppetto di ragazzi della 1-A incontrò fuori dai cancelli del luogo della prova i candidati delle altre scuole. Tra queste c'era la Shiketsu e, naturalmente, Camie. La ragazza fu poi una delle avversarie di Izuku durante la prima prova per la licenza provvisoria da hero.

In realtà quella presentata lì non era la vera Camie bensì Himiko Toga, mentre la reale allieva dello Shiketsu è stata presentata davvero solo durante la quarta stagione di My Hero Academia. Tuttavia, grazie alla sua bellezza e al suo fare con la testa tra le nuvole, ha conquistato in fretta i fan. Per questo sono fioccati in rete vari cosplay dedicati a Camie Utsushimi come quelli realizzati da Mangoecos che potete osservare in calce. La ragazza ha messo in mostra tutte le sue capacità realizzando il classico costume nero attillato che indossa Camie, lasciando particolarmente aperta la zona del petto. Vi convince questo cosplay di My Hero Academia?

Mentre vi gustate le foto, vi ricordiamo che la nuova stagione di My Hero Academia potrebbe esordire nel 2021.