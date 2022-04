My Hero Academia: la mano di All For One dietro le origini di Dabi?

Il capitolo 350 di My Hero Academia mette in pausa la guerra tra Heroes e Villain per esplorare il passato di Dabi. Le origini del criminale si possono ricollegare a un astuto piano di All For One?

Insieme a Tomura Shigaraki, Dabi è il Villain più intrigante della saga. Egli possiede non solo uno dei Quirk più potenti, addirittura superiore a quello dell'attuale Number One Heroes, ma anche un passato profondo e complesso. Dabi è in realtà Toya Todoroki, il figlio ritenuto morto da Endeavor.

Della sua storia conoscevamo già alcuni pezzi, ma il capitolo 350 di My Hero Academia approfondisce alcune parti rimaste nell'ombra. Come fece a sopravvivere al terribile incidente che lo coinvolse? Faccia a faccia con suo fratello minore Shoto, Dabi porta indietro i lettori con un flashback. Il passato dell'antagonista di My Hero Academia si trova nascosto tra le fiamme dell'odio.

Carbonizzato dalle sue fiamme incontrollabili, il piccolo Toya fu salvato da All For One. Egli, era uno dei tanti ragazzini che il Simbolo della Paura intendeva sfruttare per i suoi loschi piani. Se Shigaraki si fosse rivelato un fallimento, lui avrebbe preso il suo posto.

Tornati a 11 anni prima, vediamo che di Toya ormai non restava quasi più nulla. Tuttavia, All For One affidò il corpo del figlio di Endeavor al dottor Garaki, che riuscì a rimettere a nuovo il suo corpo incenerito con del nuovo tessuto.

All For One e il suo dottore tentarono di sfruttare il suo potere addestrandolo a dovere, ma il piccolo Toya era così feroce e pieno d'odio che nessuno riuscì a controllarlo. Tuttavia, proprio per questo suo odio implacabile venne lasciato a piede libero dal Simbolo della Paura. In My Hero Academia 351 Dabi scatenerà l'inferno sulla terra.