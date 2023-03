My Hero Academia: la mano della speranza nella nuova locandina della stagione 6

Ci sono voluti gli sforzi collettivi di tanti eroi per assaltare le basi dell'organizzazione di villain guidata da Tomura Shigaraki, All for One, Ri-Destro e altre figure di spicco. Gunga e Jaku sono diventati due campi di battaglia, che hanno fatto da ambientazione per tutta la prima parte della stagione 6 di My Hero Academia.

Gli esiti della grande battaglia, che ha appena dato inizio a una guerra su più larga scala, si stanno evidenziando ovunque. I recenti episodi di My Hero Academia stagione 6 hanno puntato su un Deku più oscuro, il cosiddetto Dark Deku che ha deciso di chiudersi completamente ai suoi legami, facendosi aiutare - e in maniera estremamente ridotta - soltanto dal suo mentore All Might, e soltanto per un tempo limitato. La classe 1-A della Yuei però non è d'accordo con i modi di fare del loro compagno di classe, e così è intervenuto per salvare il suo cuore.

Deku non è un villain, ma il suo modo di fare lo sta portando all'autodistruzione. Essendo più forte di tutti loro, la classe si riunisce e riesce a confrontarlo e, dopo un'eccitante prestazione di squadra, reisce a prenderlo per mano. Quella mano che viene stretta anche in questo poster di My Hero Academia 6 che mette un punto alla mini saga di Dark Deku, con tutti i protagonisti della classe che si trovano nelle varie vignette, dal primo all'ultimo, mentre al centro c'è la mano sbrandellata di Deku e quella sana di Tenya Iida.