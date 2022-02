My Hero Academia: la mano tesa degli Heroes nel nuovo poster ufficiale

Se nelle pagine del manga stiamo per tornare nel vivo dell’azione, per quanto riguarda la serie anime ci si appresta a entrare in guerra. L’ultima stagione animata ha infatti preparato le carte in tavola affinché la battaglia tra Heroes e Villain divampi nella prossima Stagione 6 di My Hero Academia.

Attesa per l’autunno 2022, dalla sesta stagione di My Hero Academia dobbiamo aspettarci azione, violenza e sangue. In attesa dell’adattamento prodotto da Studio BONES, i più grandi eroi del franchise si sono riuniti in un poster promozionale.

Al fine di pubblicizzare il prossimo Hero Plaza, ossia degli eventi programmati in diverse città del Giappone, l’animatore Yutaka Nakamura ha realizzato una splendida promo art che vede Deku, Endeavor, Hawks, Bakugo, Shoto e Uravity tendere la mano verso gli spettatori. Riusciranno gli aspiranti eroi dello Yuei e i due Top Hero della società giapponese a fermare l’invasione del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale?

La suddetta grafica è destinata alla promozione del My Hero Academia Hero Plaza che si terrà nella prefettura di Omiya a partire da mercoledì 9 febbraio. In quella sede, gli appassionati e i curiosi potranno acquistare merchandise a tema esclusivi. Perché non visitare l’evento con un cosplay di Uraraka di My Hero Academia?