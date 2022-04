My Hero Academia, le marionette di All For One: Dabi il sostituto di Shigaraki?

Nel corso di My Hero Academia, abbiamo imparato a conoscere la psiche malata e perversa di All For One. Il Simbolo della Paura non lascia nulla al caso, ogni sua mossa viene pianificata tenendo conto delle possibili conseguenze. Se il progetto Tomura Shigaraki fosse fallito, c’era già un altro nome pronto a sostituirlo.

In risposta a suo fratello Shoto, che gli chiedeva il motivo per cui non fosse tornato a casa, Dabi immerge i lettori in un triste flashback. Attraverso questo racconto, in My Hero Academia scopriamo che dietro il Villain c’è All For One.

Sull’orlo della morte, Toya Todoroki venne salvato da All For One. Il re del male salvò quel poco che restava del suo corpo carbonizzato e lo portò dal dottor Garaki, che attraverso i suoi esperimenti riuscì a rimetterlo in piedi. A quanto pare, esattamente come monitorava Nana Shimura e suo nipote Tenko, All For One teneva sotto controllo anche Endeavor e suo figlio Toya.

Dopo tre anni passati in coma, Toya si risvegliò in una struttura dove vivevano numerosi altri bambini come lui. Qui, scoprì che egli non sarebbe mai più tornato a casa e che da quel giorno in poi avrebbe vissuto sotto i comandi di All For One.

Il Simbolo della Paura, esattamente come fece con Tenko Shimura, intendeva stravolgere la sua ideologia, così da trasformarlo in un potenziale ospite per l’All For One. Se il progetto Tomura Shigaraki si fosse rivelato fallimentare, Dabi sarebbe stato il suo successore. Tuttavia, il destino di Dabi è stato scritto nelle fiamme dell’odio di My Hero Academia. La rabbia di Toya ha infatti superato qualsiasi aspettativa e lo ha trasformato, senza che nessuno contribuisse a ciò, nel piromane che oggi minaccia la famiglia Todoroki.