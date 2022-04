My Hero Academia: Mecha All Might nell'artwork per l'Hero Fest 2022

Ora che All Might si è dovuto ritirare dalla scena, la società degli eroi di My Hero Academia ha bisogno di un nuovo Simbolo della Pace. Non saranno però né Endeavor e né Midoriya a sostituirlo: il prossimo Number One sarà niente meno che... Mecha All Might!

In anteprima assoluta, al prossimo Hero Fest ci sarà la premiere di My Hero Academia Stagione 6. Per promuovere dunque questo attesissimo evento, c'era bisogno di una visual promozionale degna di tale nome. E chi meglio di All Might per rappresentare il franchise di Kohei Horikoshi?

In rete, è stata condivisa la locandina dell'Hero Fest 2022, manifestazione interamente dedicata a My Hero Academia che si terrà in Giappone dal 24 luglio. L'artwork pubblicitario rappresenta la Classe 1-A, gli attuali due Top Heroes ed Eraserhead, in una sobria tenuta da gala. Alle loro spalle, vi è il prototipo dell'eroe perfetto, colui che salverà la società dai Villain di All For One: Mecha All Might.

La versione robotica dell'ex Simbolo della Pace, nonché l'intero concept della visual, riprende una vecchia illustrazione originale pubblicata nel capitolo 321 del manga. Riuscirà Mecha Might a difendere la Hero Society nella Stagione 6 dell'anime?

Al Musashino Forest Sport Plaza, luogo in cui si terrà l'Hero Fest 2022, ci saranno 15 doppiatori dell'anime. Secondo alcuni rumor, in questa sede ci sarà l'annuncio del 4° film di My Hero Academia. Che l'immagine sia un indizio per questo progetto?