My Hero Academia: Mega Man come fonte d'ispirazione di un eroe? vediamo il nuovo sketch

My Hero Academia presenta ai suoi lettori un numero sempre crescente di personaggi spesso ispirati da varie opere fumettistiche o videoludiche. Tra questi un particolare eroe sembra sia stato creato grazie all'influenza del gioco Mega Man. Ecco il disegno condiviso dall'autore.

Negli ultimi capitoli del manga numerosi eroi professionisti stanno affrontando una difficile situazione a causa della recente guerra combattuta contro l'Unione dei Villain. Wash, il numero 8 in classifica, è uno di questi nonché il protagonista del nuovo disegno di Kohei Horikoshi.

Tramite il proprio account Twitter il mangaka ha voluto condividere un'illustrazione del personaggio grazie alla quale i fan sono stati in grado di riconoscere la fonte di ispirazione che ha dato origine all'uomo lavatrice. Lo sketch è riportato nel Tweet al termine di questa news ed in esso l'eroe professionista appare contornato dalla classica schermata utilizzata, nei videogiochi della serie Mega Man, per presentare al giocatore un nuovo avversario. Ciò mette ulteriormente in evidenza la somiglianza di Wash con i numerosi boss robotici presenti all'interno del franchise di Capcom.

Non è la prima volta che l'autore mostra di aver preso ispirazione da opere di questo tipo, recentemente infatti alcuni appassionati hanno ipotizzato che due personaggi di My Hero Academia siano stati creati prendendo spunto da Super Mario, dando origine ad una nuova teoria.

