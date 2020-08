My Hero Academia: Mei Hatsume diventa sexy nel cosplay di Elizabeth Rage

I personaggi femminili di My Hero Academia più conosciuti appartengono alla 1-A. Uraraka, Asui, Yaoyorozu e tutte le altre ragazze della classe protagonista sono state spesso al centro dell'azione. Ma Horikoshi ha presentato anche altre fanciulle pronte a ritagliarsi il loro spazio nel manga, come ad esempio Mei Hatsume.

Capelli rosa, un corpo ben piazzato, un modo di fare molto particolare: è così che il mangaka ci presentò Mei durante uno dei primi archi narrativi di My Hero Academia. Fu infatti introdotta durante l'arco del Festival dello Sport, quando si unì in squadra con Izuku e affrontò Iida per mettere in bella mostra tutti gli strumenti da lei creati. Purtroppo le sue apparizioni nel manga sono state poi limitate a causa del suo ruolo di supporto, utile dietro le quinte. Infatti la rivediamo nella quarta stagione di My Hero Academia quando ha fornito nuovi oggetti a Deku.

Tuttavia i fan apprezzano molto Mei Hatsume per il suo carattere e il suo modo di fare, per questo fioccano sempre travestimenti a lei dedicati. Un esempio è il cosplay di Mei Hatsume realizzato da Elizabeth Rage, che potete vedere in basso. La modella indossa una parrucca rosa che cerca di imitare i capelli di Mei, mentre sulla fronte indossa gli occhiali rossi in stile steampunk. Il resto della divisa è la stessa indossata durante i momenti in cui lavora, ovvero una maglia nera super attillata che lascia intravedere le forme, un paio di guanti neri, un pantalone da meccanico e una grossa chiave inglese rossa.

