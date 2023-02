My Hero Academia: Melissa Shield è canonica? L'anime conferma le teorie

Sul punto del tramonto, My Hero Academia Stagione 6 ha dato il via all'adattamento dell'arco di Dark Deku. Midoriya è cambiato a causa della guerra contro il Fronte di Liberazione del Soprannaturale e ha cominciato a muoversi come un vigilante solitario. Tuttavia, può contare sull'aiuto di una protagonista che si pensava non essere canonica.

Come avevano già notato i lettori della serie manga in My Hero Academia 309, la protagonista della prima pellicola di animazione del franchise è stata indirettamente citata dall'ultima puntata dell'anime.

Dopo aver sconfitto e consegnato alla giustizia Muscular, Deku torna per un momento dal suo sensei Toshinori Yagi per fare rapporto. Descrivendogli la situazione, Midoriya confessa che adesso riesce a controllare il grande potenziale di One For All con maggiore maestria rispetto al passato. Il merito è da ricondursi anche a degli oggetti di supporto che sono stati fatti arrivare dagli Stati Uniti d'America prima del blocco delle frontiere.

I supporti sfoggiati dal costume di Deku vengono chiamati Mid-Gauntlet, un nome molto familiare i fan che hanno visto My Hero Academia: Two Heroes. Nella prima pellicola di My Hero Academia Melissa Shield aveva fatto dono a Izuku dei Full Gauntlet, che però andarono distrutti in seguito alla battaglia del film. Sostanzialmente, quelli che sono apparsi in My Hero Academia 6x19 sono una versione inferiore dei Full Gauntlet costruiti dalla ragazza statunitense. Ciò, conferma la canonicità di Melissa Shield.