My Hero Academia, Melissa Shield è ufficialmente canonica: eccola nell'Atto Finale

A lungo si è discusso sulla canonicità dei film di My Hero Academia, ma in questo Atto Finale del manga l'autore Kohei Horikoshi ha voluto dissipare ogni dubbio. A pochi giorni dal trailer del quarto film di My Hero Academia, annunciato solo da poco, il sensei porta la protagonista del primo lungometraggio in guerra.

I film di My Hero Academia sono facilmente collocabili nella timeline della serie, ma fino a ora non era possibile considerarli canonici al 100%. Sebbene Kohei Horikoshi avesse già portato alcuni personaggi dei film in My Hero Academia capitolo 384, i fan credevano che questo fosse troppo poco per far entrare le pellicole nel canone dell'opera. Ecco dunque che questa volta il maestro non lascia spazio a interrogativi. Melissa Shield diventa canonica in My Hero Academia, e con sé tutta la storia del film My Hero Academia: Two Heroes.

Nel capitolo 396 di My Hero Academia Melissa scende in guerra, ma lo fa dando il suo contributo dalla distanza. L'armatura da Iron Man di All Might è stata progettata da lei, genio della tecnologia che ha potuto sfruttare le infinite risorse disponibili negli Stati Uniti. Melissa Shield e suo padre David sono due dei più fidati collaboratori di All Might, il quale viaggiò negli Stati Uniti dopo la perdita della sua maestra Nana Shimura, e anche in questa battaglia il loro appoggio è fondamentale per l'ex Simbolo della Pace.

Melissa non viene solamente citata da All Might, impegnato nella sua probabile ultima battaglia contro All For One, ma viene disegnata in alcuni dei panel del capitolo. Ecco allora che finalmente i fan hanno trovato la risposta che cercavano, i film di My Hero Academia sono canonici.