My Hero Academia: i membri della League of Villain dal più debole al più forte

L'Unione dei Villain si è dimostrata essere un'organizzazione infida, nonostante le tante debacle subite nel corso del manga di My Hero Academia. Col tempo è riuscita comunque a ottenere membri e seguaci, ma chi è il più forte di questi? Vediamo la classifica di forza dei membri della League of Villain di My Hero Academia.

La classifica non terrà conto dei tanti nomu apparsi durante il manga di My Hero Academia e terrà conto solo dei personaggi e delle loro abilità mostrate fino al capitolo 310, pertanto attenzione a eventuali spoiler per chi non è in pari con gli ultimi eventi.

In fondo alla classifica posizioniamo Kyudai Garaki, il dottore che ha sì molto potenziale medico e scientifico e dà un apporto importante alla League of Villain, ma che è inadatto al combattimento per costituzione e quirk. In dodicesima posizione c'è Kurogiri, una delle menti dietro l'organizzazione dei villain e per lungo tempo braccio destro di Shigaraki. Pur potendosi trasportare e avendo quindi un enorme potere di supporto, Kurogiri è poco adatto alla battaglia e verrà più volte messo in difficoltà molto facilmente.

Tra i veri e propri combattenti, per il momento Spinner sembra essere uno dei più deboli. In undicesima posizione scegliamo quindi lui, anche se più avanti potrebbe mostrare capacità inedite. Poco più in alto c'è Magne, intorno a cui si è creato un dibattito nel doppiaggio italiano di My Hero Academia. Pur essendo scomparsa molto velocemente, ha dimostrato delle doti discrete in battaglia e un quirk che può essere utile in varie situazioni. Nona posizione invece per Mustard, il ragazzino capace di sfruttare il gas e che ha messo in difficoltà i ragazzi della 1-B nella foresta durante la sessione di allenamento estiva.

Ottava posizione per Mr. Compress, il mago della fuga ma che ha anche delle doti offensive. Il suo quirk può infatti essere utilizzato non solo per bloccare i nemici, ma anche per tagliare loro arti e conservare oggetti da sfruttare poi in seguito. Le sue doti e la sua determinazione sono stati fatti risaltare di recente in My Hero Academia. In settima posizione c'è invece c'è il criminale Moonfish che, seppur sia apparso poco, si è rivelato letale. I suoi denti hanno messo in difficoltà gli studenti, e solo un colpo dell'oscurità di Tokoyami al massimo livello ha potuto mettere un freno alla sua mania omicida.

In sesta posizione Himiko Toga, la liceale killer bravissima nel combattimento corpo a corpo. Facendo uso delle sue lame, ha messo in difficoltà e ha ucciso tanti avversari, ma il suo quirk in continua evoluzione l'ha portata verso nuove vette. In top 5 c'è Dabi, un personaggio misterioso ed enigmatico che fa uso di fiamme blu potentissime. Nonostante la forza di queste fiamme, Dabi risente molto del loro effetto e per questo può usarle molto poco in battaglia, limitando fortemente il suo potenziale offensivo rispetto a quello dei membri posizionati più in alto.

Si entra nella top 4 con Muscular, uno dei membri con il potenziale offensivo più alto. Il suo quirk di tipo potenziamento è capace di resistere grazie alle fibre muscolari che possono sia aumentare la forza d'attacco che creare una sorta di scudo. Pur con le sue limitazioni, Muscular è un criminale di My Hero Academia molto temibile. La top 3 è composta da personaggi assolutamente letali e su un livello superiore rispetto agli altri compagni della League of Villain.

In terza posizione c'è Tomura Shigaraki, il capo dell'organizzazione che ha un potere distruttivo immane grazie al suo quirk naturale. In seconda posizione c'è invece Gigantomachia, l'enorme mostro che obbedisce solo a All for One e che è un concentrato di quirk ed esperimenti. Infine in prima posizione c'è il marionettista dietro tutte le trame di My Hero Academia, ovvero All for One. Se già dal combattimento con All Might il super villain ha dimostrato una forza senza pari, adesso che è tornato sarà il personaggio più pericoloso del manga.