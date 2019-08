My Hero Academia mette in mostra i poteri divini di Todoroki

Shoto Todoroki è stato un personaggio con un background particolare. Introdotto in My Hero Academia come rivale del protagonista Izuku Midoriya, ha poi cambiato atteggiamento iniziando un percorso dopo lo scontro con l'erede di All Might durante il Festival Sportivo del liceo UA. Una pagina speciale del manga ci mostra alcune delle sue capacità.

In occasione del numero doppio di Weekly Shonen Jump #36-37, che si fermerà la prossima settimana per la festività dell'Obon, gli autori delle serie sulla rivista hanno preparato delle pagine extra a tema estivo. Quindi, in allegato al capitolo 238 di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha scritto una pagina dove Todoroki è il palese protagonista.

Come potete vedere in calce, i ragazzi si sono riuniti per fare qualcosa di estivo. Todoroki utilizza il suo potere per accendere un barbecue dato che Kirishima ha dimenticato di portare l'accendino, mentre utilizza subito dopo il suo potere del ghiaccio per ricongelare l'acqua sciolta con cui i ragazzi dovevano preparare le granite.

Ciò porta a una sorta di visione divina di Todoroki che culmina nell'ultima tavola dove, per proteggersi dalla forte luce del sole, il ragazzo utilizza entrambi i suoi poteri creando una sorta di scultura che merita un'ode di Kirishima e Ashido. Cosa ne pensate di questo extra di My Hero Academia?