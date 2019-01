My Hero Academia mette di nuovo Shinso sotto i riflettori!

Il personaggio di Shinso sembrava relegato a un ruolo prettamente secondario, eppure negli ultimi capitoli di My Hero Academia il giovane aspirante eroe della sezione 1-B è tornato sotto i riflettori.

Come abbiamo potuto vedere durante il capitolo 212 del manga di Kohei Horikoshi, infatti, Shinso sta giocando un ruolo centrale nella vicenda che ha colpito il povero Midoriya Izuku. Nel corso del nuovo set di incontri, infatti, il protagonista è rimasto vittima di una grave anomalia del One for All, che gli sta facendo perdere il controllo.

A nulla è valso l'intervento di Uraraka, ma la giovane ha avuto una brillante idea: far intervenire proprio Shinso, che con il suo potere di controllo mentale potrebbe essere in grado di placare la furia del potere che fuoriesce da Deku.

Il ragazzo quindi attiva il suo Quirk e invoglia Midoriya a combattere, pronunciando una frase di sfida a cui il pupillo di Allmight ha dovuto per forza rispondere. In seguito abbiamo visto una nuova manifestazione del potere che un tempo appartenenva a Nana Shimura: il One for All ha dato vita a una nuova visione, tramite cui uno dei predecessori della portentosa abilità è apparso di fronte a Deku.



Ricordiamo che il capitolo 213 tornerà nella seconda parte di gennaio.