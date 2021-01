My Hero Academia: Midnight emerge dall'oscurità in questo provocante cosplay

Midnight ha svolto un ruolo importantissimo durante il War Arc del manga di My Hero Academia e con la quinta stagione dell'anime oramai all'angolo, la cosplayer Stella Lasaurus ha voluto omaggiare l'insegnante più sexy, oscura e psicopatica dello U.A. Highschool.

Il Quirk di Midnight, che le permette di scatenare dei feromoni in grado di far addormentare i suoi avversari, in particolar modo quelli di sesso maschile, le avrebbe permesso di essere una perfetta villain di My Hero Academia, ma Nemuri Kamaya, questo il suo vero nome, ha deciso di usare la sua abilità a fin di bene addestrando la nuova generazione di eroi del Liceo Yuei.

La folle docente, una delle Pro Hero più amate dal pubblico proprio per via del suo particolare carattere, è stata interpretata alla perfezione dall'artista Instagram Stella Lasaurus negli scatti che potete ammirare in calce alla notizia. Circondata dal feromone generato dal suo Quirk, Midnight emerge dall'oscurità per distruggere una volta per tutte il Fronte di liberazione del sovrannaturale. E voi cosa ne pensate del lavoro svolto dalla cosplayer? Paragoniamo questa interpretazione a un altro cosplay di Midnight di My Hero Academia. Scopriamo un curioso dettaglio sul primo costume da eroe indossato da Deku in My Hero Academia.