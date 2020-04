My Hero Academia: Midnight è l'ultimo provocante cosplay di Emily Rexz

L'arte del cosplay è uno strumento di creatività affascinante, divertente e appagante da ammirare, sia per gli appassionati dell'opera sia per chi, invece, si impegna per realizzarli. Recentemente, ad aver colpito il cuore dei fan di My Hero Academia è stata la talentuosa e sensuale Emily Rexz.

Anche se la quarta stagione dell'anime è finita, e l'attesa per My Hero Academia 5 è ancora lunga, gli appassionati continuano ancora a supportare l'opera di Kohei Horikoshi con entusiasmo e indcredibili manifestazioni di creatività. L'ultima di esse, realizzata dalla bellissima cosplayer sopra citata, ritrae una provocante Nemuri Kayama, nome in codice Midnight.

L'interpretazione del personaggio in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stata notevolmente apprezzata dai fan, soprattutto per la resa fedele del costume dell'eroina. Emily Rexz, infatti, è molto amata dagli appassionati, a riprova dei 58 mila seguaci che la seguono quotidianamente sui propri canali ufficiali. Ma a proposito di provocanti cosplay, cosa ne pensate di questa straordinaria e sensuale interpretazione di Mt. Lady a cura di zetsycosplay?

Lasciateci la vostra opinione di questa bellissima Midgnight, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver letto il nostro speciale di approfondimento sul futuro dell'anime di My Hero Academia.