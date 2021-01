My Hero Academia: Midoriya sta attraversando la sua fase più difficile

I postumi della battaglia tra Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale sono disastrosi. Mentre i villain sono già ripartiti all'attacco, la società degli eroi di My Hero Academia si sta leccando le ferite e a fare le spese del violento scontro è stato Deku, che pare essere finito in un coma profondissimo.

Dopo la brutale battaglia dell'ultimo arco narrativo, per gli eroi sopravvissuti a malapena al duro colpo inflitto da Tomura Shigaraki non c'è tregua. All For One, che ora controlla il corpo del suo erede, ha coordinato un'evasione dal Tartaro, prigione di massima di sicurezza dove sono rinchiusi numerosi villain, compreso se stesso.

Nel frattempo, la maggior parte degli eroi si trovano ancora in riabilitazione. Endeavor e Hawks sono costretti a letto per le gravi ferite subite, così come Bakugo e Shoto. Quest'ultimo, risvegliatosi dopo essere svenuto, ha subito gravi danni emotivi e fisici in seguito alla scoperta della verità su Dabi e al successivo combattimento con lui. Tuttavia, a preoccupare maggiormente sono le condizioni di Midoriya, che non ha ancora ripreso conoscenza dopo l'estenuante lotta con Shigaraki.

I fan non dovrebbero comunque angosciarsi; momenti del genere non sono certo una novità per gli eroi dei battle shonen. Stando ad alcune teorie, inoltre, Midoriya potrebbe stare affrontando una fase che gli consentirà di abbracciare i pieni poteri del One For All. Deku e la sua crisi nelle teorie di My Hero Academia 299. I postumi della battaglia e la disperazione all'orizzonte in My Hero Academia 298.