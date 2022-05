My Hero Academia: Midoriya e Bakugo in abiti tradizionali tornano bambini

Mentre la serializzazione di My Hero Academia è ancora in pausa, è l'assistente di Kohei Horikoshi a fare compagnia ai lettori. Ecco, la più recente, magnifica illustrazione condivisa da Yoshinori Noguchi.

Questa domenica, su MangaPlus e Weekly Shonen Jump, finalmente riprenderà la guerra finale tra Heroes e Villain. Nel corso di queste due lunghe settimane, però, gli appassionati non sono stati lasciati soli. Yoshinori Noguchi ha pubblicato diversi sketch originali di My Hero Academia sul proprio profilo Twitter.

L'assistente del sensei Horikoshi, ha scaldato il pubblico in vista dell'uscita del capitolo 352, in cui proseguirà la battaglia tra Dabi e Shoto. L'illustrazione da lui condivisa, riporta Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo a quando erano bambini, lontani dall'orrore della guerra. Entrambi grandi appassionati di All Might, non erano ancora rivali e amavano giocare agli heroes assieme.

In questo skecth, i due bambini, future speranze della società degli eroi, probabilmente per recarsi a una festa di paese indossano degli yukata tradizionali giapponesi. Mentre quello di Kacchan è caratterizzato da uno schema floreale, l'haori di Deku presenta degli uccellini. L'erede di One For All sembra felicissimo di seguire il suo esplosivo amico in questa festosa avventura

Non è la prima volta che l'assistente di My Hero Academia ritrae Midoriya e Bakugo da bambini ed è evidente che ami questo genere di disegni.