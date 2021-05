My Hero Academia: Midoriya come Gohan SSJ2 nella splendida fanart di Sevensignsart

My Hero Academia rientra sicuramente tra le serie battle shonen più seguite e apprezzate dagli appassionati di manga, e nonostante possa apparire come un grande omaggio al mondo dei comics americani di supereroi, l'opera di Horikoshi è profondamente influenzata dai pilastri del fumetto nipponico, come Dragon Ball o Le Bizzarre Avventure di Jojo.

La crescita dei personaggi nel corso del tempo, l'evoluzione dei loro poteri, i duri allenamenti come mostrato appunto in Dragon Ball Z, e la presenza di Quirk caratteristici per ciascuno di loro, che si lega al concetto di Stand introdotto da Hirohiko Araki durante l'incredibile viaggio vissuto da Jotaro Kujo e compagni in Stardust Crusaders, sono solo alcuni degli elementi più evidenti presenti anche in My Hero Academia.

Partendo da questa idea l'appassionato @sevensignart ha realizzato un magnifico crossover realizzando la fanart che potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, dove Deku appare nei panni di Gohan, come lo abbiamo visto durante l'intenso, e storico, scontro con Cell. Creando un insieme di One For All al 100% e Super Saiyan 2, Midoriya è stato rappresentato con un'espressione particolarmente minacciosa, con la tuta parzialmente distrutta, e le lacrime agli occhi, consapevole di aver assistito a delle brutalità e pronto a vendicarle. Cosa ne pensate di questo crossover? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che All Might sembra essere ancora l'Hero più amato dalla community, e vi lasciamo alle immagini spoiler riguardanti l'episodio 5x10.