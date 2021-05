My Hero Academia: Midoriya come Luffy di ONE PIECE in una tavola?

Attualmente due delle più importanti serie battle shonen presenti sul mercato sono My Hero Academia dell'autore Kohei Horikoshi e l'immensa epopea piratesca ONE PIECE creata dal maestro Eiichiro Oda. Secondo un lettore molto attento nell'ultimo capitolo dell'avventura di Deku ci sarebbe un chiaro riferimento al personaggio di Monkey D. Luffy.

Horikoshi si è sempre definito un grande appassionato sia di manga, che di anime, e anche di comics americani, come è evidente dalla sua opera principale, apparsa inizialmente come un grande omaggio alle fantastiche storie edite da Marvel e DC. Il capitolo 313 di My Hero Academia ha mostrato il seguito dell'intenso scontro tra Midoriya e Lady Nagant, e poco prima della tavola conclusiva il protagonista ha deciso di utilizzare il Quirk del terzo possessore dell'One For All, assumendo una posa che ha colpito l'attenzione di un fan.

L'utente @Tom5050 ha infatti creato un parallelo tra la pagina in questione e quella inerente alla prima apparizione del Gear Second in ONE PIECE, nella saga di Water Seven, precisamente durante lo scontro con Blueno della CP9 nel capitolo 387. Effettivamente lo sguardo deciso prima di scatenare la nuova abilità, la testa chinata, il braccio disteso che tocca il terreno, e il fumo attorno ai protagonisti sono tutti elementi in comune che Horikoshi ha probabilmente disegnato come un celato omaggio ad una delle opere più importanti del settore. Cosa ne pensate di questo interessante riferimento a ONE PIECE? L'avevate notato leggendo l'ultimo capitolo di My Hero Academia? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo che l'auto di All Might è un tributo alla celebre Batmobile, e vi lasciamo alle previsioni riguardo il capitolo 314 della serie.