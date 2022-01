My Hero Academia: Midoriya entra a far parte dello Spider-Verse grazie ad una fanart

L’uscita nelle sale del film Spider-Man: No Way Home ha generato molti crossover col mondo dei manga e dell’animazione giapponese, e quale migliore serie da far incontrare all’amichevole Spidey se non My Hero Academia di Kohei Horikoshi? Questa e l’idea balenata in mente ad un fan, autore di una simpatica fanart con protagonista Deku.

Nel corso dell’ultimo anno di pubblicazione Izuku Midoriya è cambiato, vivendo anche momenti in totale solitudine e abbracciando la carriera di Vigilante, e abbandonando quasi completamente i legami instaurati con All Might e i suoi compagni. La comprensione della propria responsabilità in quanto possessore del Quirk All For One ha portato ad un’evoluzione del personaggio, avvicinandolo per quanto possibile ai supereroi di stampo americano, tra cui ovviamente Spider-Man.

Riprendendo lo stile casual visto nell’osannata pellicola Spider-Man - Un Nuovo Universo, il fan @noodles_and_tea ha immaginato come sarebbe un costume per Deku se questi facesse parte dello Spider-Verse. Come potete vedere dal post riportato in calce, nel rendere la tuta l’artista ha rispettato i colori ormai indissolubilmente legati a Midoriya, verde, rosso e bianco, aggiungendo una felpa con un prorompente simbolo del ragno. Cosa ne pensate di questo design? Vorreste un crossover del genere? Fatecelo sapere nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che Midnight ha ricevuto un ammiccante cosplay, e vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 340 di My Hero Academia.