My Hero Academia: Midoriya sarà in grado di sconfiggere Shigaraki?

I recenti sviluppi di My Hero Academia hanno mostrato da un lato l'involuzione del personaggio di Izuku Midoriya, che da un apparente decadimento solitario nel voler diventare quasi un Vigilante si è ripreso grazie al sostegno dei compagni, dall'altro un'evoluzione piuttosto pericolosa di Tomura Shigaraki. Deku può ancora farcela?

L'intensa battaglia aerea tra Star & Stripe e Shigaraki si è rivelata un'occasione perfetta per scoprire e cercare di comprendere al meglio i nuovi poteri del Villain. Il ragazzino che nei primi capitoli aveva invaso il liceo Yuei con i suoi compagni è definitivamente cambiato. Shigaraki ha una nuova forma, che potremmo definire ibrida, derivata dalla fusione del suo corpo con i poteri di All For One, un evento che lo ha reso quasi immortale, capace di resistere strategicamente al devastante attacco della Pro Hero americana, ed estremamente potente.

Deku d'altra parte sta riuscendo a controllare in maniera sempre più efficace tutte le abilità dei precedenti possessori del One For All, il che gli ha consentito di mandare al tappeto Muscular e Nady Nagant. Attualmente tuttavia Shigaraki riesce a tenere testa ad una delle più grandi eroine dell'universo di Horikoshi, e Deku non sembra assolutamente vicino a tale livello. Considerando poi l'orribile scenario in cui Shigaraki riuscisse ad assorbire il Quirk di Star & Stripe, sarebbe necessaria la partecipazione di tutti i migliori Hero sul campo per fermare una minaccia così vasta.

Voi cosa ne pensate? Credete che Deku riceverà un ultimo, immenso, potenziamento per affrontare il suo rivale? Diteci le vostre opinioni nei commenti. Per concludere vi lasciamo agli spoiler e alle immagini del capitolo 333.