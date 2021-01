My Hero Academia: Midoriya sarebbe potuto diventare un eroe anche senza One For All?

Nato in via del tutto eccezionale senza alcun Quirk a disposizione, il sogno di Izuku Midoriya è quello di diventare un eroe in grado di salvare tutti con un semplice sorriso. Ma il protagonista di My Hero Academia ci sarebbe mai riuscito senza l'intervento di All Might e l'eredità del One For All? Scopriamolo insieme.

L'opera creata da Kohei Horikoshi è ambientata in un mondo in cui i Quirk, dei poteri soprannaturali, sono la norma e le persone per come le conosciamo noi non esistono più. Tuttavia, una delle poche eccezioni è rappresentata da Izuku Midoriya, un giovane che nonostante sia nato senza alcuna abilità desidera diventare un grande eroe come il suo idolo All Might. Solamente ereditando il One For All il suo sogno è stato coronato, ma ci sarebbe riuscito anche senza di esso?

Come dimostrato durante i primi capitoli del manga, in cui era ancora privo del One For All, Izuku ha avuto il coraggio di affrontare un villain a mani nude. Ovviamente non avrebbe mai potuto sfidare antagonisti del calibro di Tomura Shigaraki o Overhaul, ma bisogna considerare che molti criminali sono solamente dei teppistelli con Quirk quasi privi di utilità. Per fronteggiare questi soggetti a Midoriya sarebbe bastato specializzarsi nelle arti marziali, un po' come ha fatto nel corso della serie.



Izuku è un ragazzo intelligente e potrebbe compensare la mancanza di Quirk con le sue acute osservazioni. Perennemente dotato di un taccuino in tasca, l'aspirante eroe è in grado di dedurre punti di forza e debolezza in un solo attimo. Sottovalutando queste caratteristiche, un criminale minore potrebbe cadere in un'imboscata e venire catturato.

Il ruolo di Deku, dunque, sarebbe potuto essere quello del collaboratore di un Pro Heroes. Il suo ingegno e la sua determinazione lo avrebbero reso il supporto ideale di qualsiasi professionista, specialmente di figure quali Eraserhead.

Il Professor Aizawa possiede un Quirk in grado di annullare quello altrui, per cui sfruttando questa situazione Midoriya avrebbe potuto approfittarne dando il colpo di grazia e catturando il villain. E voi che ne pensate, l'avventura di Izuku sarebbe stata la stessa anche senza One For All?